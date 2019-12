La coentreprise entre Zur Rose et Migros bientôt active

vendredi, 20.12.2019

Après une phase test dans des filiales Migros à Berne, Bâle et Zurich, le géant orange et l'exploitant de pharmacies Zur Rose veulent étendre le concept à d'autres villes. La coentreprise va entrer dans sa phase active à partir du 1er janvier 2020.

La coentreprise entre le distributeur de médicaments en ligne et exploitant de pharmacies Zur Rose et Medbase, fournisseur de soins médicaux de Migros, va entrer dans sa phase active à partir du 1er janvier 2020.

Hormis la poursuite du développement du concept de pharmacies présentes à l'intérieur des magasins Migros ("shop-in-shop"), le projet prévoit le lancement d'un portail internet destiné à la vente de produits de santé et de soins, a détaillé la société thurgovienne vendredi dans un communiqué.

Après une phase test dans des filiales Migros à Berne, Bâle et Zurich, le géant orange et Zur Rose veulent étendre le concept à d'autres villes.

Les pharmacies existantes ainsi que l'officine de Zur Rose près de la gare centrale de Berne seront intégrées à la joint-venture et de nouveaux points de vente seront ouverts à la Migros de Crissier et au centre commercial Tivoli à Spreitenbach près de Zurich.

D'autres emplacements sont à l'étude, a assuré Zur Rose, sans plus de précision.

Zur Rose et Migros avaient annoncé début juin vouloir renforcer leur coopération dans ce domaine. (AWP)