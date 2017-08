Ascom de nouveau bénéficiaire sur les six premiers mois

jeudi, 17.08.2017

Après une perte de 5, 6 millions de francs l'année dernière, le groupe technologique a dégagé un bénéfice net de 6,6 millions de francs au premier semestre.

Les objectifs à moyen terme sont confirmés: le groupe espère une hausse des ventes entre 7 et 10% d'ici 2020. (Keystone)

Le groupe technologique Ascom a enregistré un bénéfice net de 6,6 millions de francs sur les six premiers mois de l'exercice. L'année dernière, le premier semestre s'était conclu par une perte de 5,6 millions en incluant la division Network Testing, depuis vendue, a précisé la société jeudi.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 13,9 millions, un chiffre en légère hausse par rapport à l'année dernière, où il s'était inscrit à 13,1 millions ajusté de la cession de la division Network Testing. La marge Ebitda a été améliorée de 0,7 point de pourcentage à 9,7%.

Le chiffre d'affaires a décliné de 2% à 143,2 millions de francs, comparé à la même période un an plus tôt. Ajusté de la cession de la division Network Testing, les ventes s'étaient inscrites à 146,1 millinos au premier semestre 2016.

Les entrées de commandes sont restées stables à 158,0 millions de francs. En monnaies locales, elles ont augmenté de 2,2%, précise le communiqué. Le carnet de commande a crû de 4% à 136,8 millions.

Les chiffres sont largement en dessous des prévisions du consensus. Les analystes tablaient sur des ventes de 148,6 millions, un Ebitda de 16,5 millions et un bénéfice net de 9,0 millions de francs.

La direction a confirmé ses objectifs pour l'année en cours. Les recettes sont attendues en hausse de 3% à 6%, tandis que la marge Ebitda doit passer à 14-15% à taux de changes constants. Le second semestre devrait être plus solide que le premier en raison du caractère "saisonnier" de l'activité.

Les objectifs à moyen terme sont également confirmés, la hausse des ventes étant escomptée entre 7 et 10% d'ici 2020 et la marge Ebitda ciblée aux alentours de 20%. (awp)