Rieter: repli des ventes en 2016, suppression de postes en perspective

mercredi, 01.02.2017

Après un solide premier semestre de Rieter, la dynamique s'est essoufflée sur certains marchés au second, notamment à cause des nombreuses incertitudes en Turquie et en Inde

Les entrées de commandes ont totalisé 905,2 millions de francs en 2016, ce qui correspond à une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. La division Machines & Systems a largement contribué à cette performance.

Le constructeur de machines textiles Rieter a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 9% à 945 millions de francs en 2016. Après un solide premier semestre, la dynamique s'est essoufflée sur certains marchés au second, notamment à cause des nombreuses incertitudes en Turquie et en Inde, a précisé le groupe winterthourois mercredi. La division Machines & Systems en a subi les conséquences.



Les entrées de commandes ont totalisé 905,2 millions de francs en 2016, ce qui correspond à une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. La division Machines & Systems a largement contribué à cette performance.



La marge Ebit est attendue à 6% et le bénéfice devrait correspondre à 4,5% du chiffre d'affaires, précise le communiqué.



Le consensus des analystes consultés par AWP tablait sur des entrées de commandes de 950 millions, la fourchette oscillant entre 927 et 982 millions. Les ventes brutes était quant à elles attendues à 939 millions de francs.



En Allemagne, à Ingolstadt, le groupe a décidé de réorganiser ses activités et prévoit de se concentrer sur les activités après-vente ainsi que le développement. La production de machines sera délocalisée à Usti en République Tchèque pour améliorer la compétitivité. Par conséquent, 220 postes seront supprimés sur les 360 collaborateurs travaillant sur le site d'Ingolstadt.



Serge Entleitner prendra la direction de la division Components le 6 avril prochain. Il fera également partie du comité de direction. Son prédécesseur Werner Strasser a décidé de prendre sa retraite.



Les résultats détaillés seront publiés le 14 mars. - (awp)