Succession Burkhalter: Jacqueline de Quattro candidate

dimanche, 23.07.2017

Après un homme tessinois, une femme vaudoise. La conseillère d'Etat PLR vaudoise Jacqueline de Quattro est candidate à la candidature en vue de la succession pour le siège de Didier Burkhalter au Conseil fédéral.

La conseillère d'Etat PLR vaudoise Jacqueline de Quattro. (Keystone)

La conseillère d'Etat PLR vaudoise Jacqueline de Quattro est "candidate à la candidature", a dit samedi a collaboratrice personnelle Anne Dousse. Elle revenait sur un entretien accordé par la cheffe du département du territoire et de l'environnement vaudois à l'hebdomadaire alémanique Schweiz am Wochenende.

Mme de Quattro est à la disposition du PLR vaudois jusqu'au 10 août, jour où le comité directeur rencontre et choisit ses éventuels candidats. D'ici là, elle ne fera pas d'autres commentaires, selon sa collaboratrice personnelle.

Jacqueline de Quattro est en contacts réguliers avec Isabelle Moret et les cadres du parti, a-t-elle précisé. Le nom de la conseillère nationale Isabelle Moret est régulièrement cité parmi les papables vaudois. Cette dernière n'a pas réagi à la nouvelle; elle a indiqué réfléchir encore à sa propre candidature.

"Je suis content d'avoir des gens intéressés, c'est bien pour le parti. Le parti est vivant, une candidature vaudoise est légitime par rapport à la taille du canton, par rapport à la force du parti dans le canton", a déclaré le président du PLR vaudois, Frédéric Borloz.

"La décision, on la prendra le 10 août tranquillement. Je suis en contact avec les Tessinois, on veut éviter une guerre, mais une candidature vaudoise est légitime". Deux Vaudois au Conseil fédéral, est-ce possible? "C'est un non-problème, deux Bernois au gouvernement, cela n'a suscité aucune discussion", a rétorqué Frédéric Borloz.

Première en Suisse romande

Didier Burkhalter se retirera en automne après huit ans passés au Conseil fédéral. Les sections cantonales ont jusqu'au 11 août pour présenter leurs candidats à sa succession.

La présidence du PLR tessinois a déjà proposé le sien: le conseiller national et chef du groupe parlementaire Ignazio Cassis qui fait office de favori. Le ticket officiel tessinois sera présenté le 1er août. Les délégués pourraient décider de lui adjoindre un ou une colistière, notamment l'ex-conseillère d'Etat Laura Sadis.

La direction nationale du PLR a fait savoir qu'elle souhaitait une candidature latine. Sa présidente Petra Gössi a récemment exclu une candidature unique. Le groupe parlementaire décidera du ticket officiel le 1er septembre. L'élection aura lieu le 20 septembre.

Si l'option tessinoise ne fait pas l'unanimité, la carte féminine pourrait être utilisée par le PLR. La gauche et les Vert'libéraux ont déjà fait savoir qu'ils soutiendraient des candidates.

La candidature de Mme de Quattro, parfaitement bilingue, est la première à émerger clairement en Suisse romande. La conseillère d'Etat, réélue en avril dernier au gouvernement vaudois, a d'ores et déjà annoncé que ce serait son dernier mandat à l'exécutif de son canton.

Hormis Jacqueline de Quattro, aucune candidature n'a encore été annoncée du côté romand. Le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet et le conseiller national Christian Lüscher sont pressentis. Quant au PLR fribourgeois, il a déclaré mi-juin être en discussion avec le conseiller national Jacques Bourgeois pour une éventuelle candidature. (awp)