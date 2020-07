Le marché publicitaire limite la casse en juin

mercredi, 15.07.2020

Après un effondrement en avril et en mai, le secteur publicitaire suisse a réalisé un chiffre d’affaires en hausse pendant le mois de juin. Le commerce de détail et l’industrie alimentaire ont dépensé le plus en matière d’annonces.

Parmi les secteurs à avoir le plus dépensé en matière de publicité figure le commerce de détail et ses 46 millions de francs déboursés en juin.(Keystone)

Le marché publicitaire suisse a freiné sa chute en juin, après plusieurs mois catastrophiques. Certains secteurs comme le commerce de détail ont redoublé d’efforts en matière d’annonces, tandis que d’autres, à l’instar des loisirs et du tourisme, ont été moins présents.

Le secteur publicitaire a réalisé pendant le mois sous revue un chiffre d’affaires brut de 403,1 millions de francs, en repli de 11,5% comparé à la même période un an plus tôt. Après un effondrement de 40,2% en avril et de 33,8% en mai, la publicité a donc freiné sa tendance baissière, selon les données dévoilées mercredi par le cabinet de conseils promotionnels Media Focus Schweiz.

Depuis le début de l’année, la baisse est cependant toujours importante avec un repli de 22% à 2,34 milliards de francs.

Commerce de détail en tête

Parmi les secteurs à avoir le plus dépensé en matière de publicité figure le commerce de détail et ses 46 millions de francs déboursés en juin. L’industrie alimentaire affiche certes le deuxième montant le plus important avec 38,1 millions, mais il se trouve en repli de 7% comparé à juin 2019.

Le domaine de la construction, de l’industrie et de l’ameublement a considérablement augmenté ses dépenses publicitaires (+29,6%), de même que les services de nettoyage (+71,7%), alors que les loisirs, la gastronomie et le tourisme (-12,4%), l'événementiel (-73,3%) et l’industrie du tabac (-89,2%) les ont considérablement réduites.

Coop, Migros, Procter & Gamble et Suisse Tourisme ont été les plus actifs en matière d’annonces, internet et les médias imprimés se taillant la part du lion pour la part de marché.

Media Focus ne s’aventure guère sur le domaine des prévisions, estimant qu’«il reste à voir si l’évolution positive en matière de publicité se maintiendra en juillet», mois traditionnellement le plus faible en la matière.(ats)