Baisse du taux de chômage en février

lundi, 09.03.2020

Après quatre mois de hausse, le chômage en Suisse a enregistré un repli en février, la proportion de sans-emploi s'étant fixée à 2,5%, contre 2,6% en janvier.

En comparaison mensuelle, le chômage des jeunes s'est affaibli de 2,8% à 12'120 inscrits.(Keystone)

Au terme de la période sous revue, 117'822 personnes étaient inscrites auprès d'un Office régional de placement (ORP), soit 3196 de moins que le mois précédent. Le chômage en Suisse a enregistré un repli en février, la proportion de sans-emploi s'étant fixée à 2,5%, contre 2,6% en janvier.



En rythme annuel, le taux de chômage affiche un recul de 1,4 point de pourcentage, soit de 1651 chômeurs inscrits, selon les indications fournies lundi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).



Sans tenir compte des variations saisonnières (CVS), la proportion de sans-emplois est restée

stable par rapport à janvier à 2,3%.



Les économistes sollicités par AWP étaient partagés sur l'évolution du chômage en février. Ceux de Credit Suisse, d'UBS, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) et de Safra Sarasin ont visé juste, en tablant sur 2,5%. Les autres spécialistes, soit ceux de Julius Bär et Swiss Life, penchaient davantage en faveur de 2,6%. Pour le taux CVS, une majorité avait retenu 2,3%.



En comparaison mensuelle, le chômage des jeunes s'est affaibli de 2,8% à 12'120 inscrits. Le tassement s'est révélé un peu moins marqué pour le chômeurs âgés de plus de 50 ans, la baisse se fixant à 2,1% à 33'417 personnes. Considéré dans son intégralité, le nombre de

demandeurs d'emplois a diminué de 2% à 190'399.



Le nombre d'emplois vacants a diminué de 401 à 38'151 en février. Sur ces postes, 22'037 était soumis à l'obligation d'annonce. Pour mémoire, depuis janvier dernier, cette dernière concerne les métiers où le chômage atteint 5%, contre un seuil fixé jusqu'alors à 8%.



En décembre, les mesures de chômage partiel ont affiché un net repli après une vive hausse le mois précédent. Le nombre de personnes touchées a fléchi à 3279 (-10,2%) et celui des entreprises touchées a chuté à 152 firmes, soit 19 de moins qu'en novembre.



En tout, 2807 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage au cours du mois de décembre.(awp)