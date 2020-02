Zweifel atteint encore un chiffre d'affaires record en 2019

jeudi, 20.02.2020

Après plusieurs années de records, Zweifel a encore augmenté son chiffre d'affaires en 2019.

Zweifel est pionnière sur le marché des chips depuis sa création en 1958.(Keystone)

Après plusieurs années de records, Zweifel Pomy-Chips AG a encore augmenté son chiffre d'affaires en 2019: 241 millions de francs suisses, pour une croissance de 5,8%. L'entreprise familiale dépasse sans conteste son record de l'année précédente, qui était de 227,8 millions de francs.



En 2019, Zweifel Pomy-Chips AG a connu une croissance dans tous les secteurs de l'entreprise et a atteint un nouveau résultat record de 241 millions de francs suisses. L'entreprise s'est vue remettre le Prix SVC Wirtschaftsraum Zürich au milieu du mois de janvier dernier.



L'entreprise est sur le point de connaître un changement au niveau de la direction. Comme annoncé à l'automne 2019, Roger Harlacher quittera son poste de directeur opérationnel en juin 2020 pour siéger au conseil d'administration. C'est Christoph Zweifel qui reprendra les fonctions de CEO.

Christoph Zweifel, 50 ans, est directeur marketing et ventes et fait partie de la direction de Zweifel Pomy-Chips AG depuis mai 2015. Il est diplômé dans le secteur alimentaire (Dr. sc. tech. EPF) et a été employé chez Unilever avant de travailler cinq ans à la direction d'Aryzta AG. Zweifel Pomy-Chips AG revoit donc enfin un membre de la famille à sa tête, 29 ans après Hansheinrich Zweifel, co-fondateur, premier directeur et père de Christoph.



Prochaine date-clé pour l'entreprise de plus de 60 ans: l'inauguration de l'annexe de Spreitenbach, transformée et rénovée, en mai 2020. L'amélioration du centre de production suisse a permis à la famille d'investir grandement pour le futur: avec un budget de plus de 40 millions de francs suisses, Zweifel s'est lancée ces derniers mois dans la modernisation et le développement des installations de production, la rénovation des espaces de bureaux et la construction d'un nouveau centre de visite pour le public.

De cette façon, l'entreprise rend l'expérience des plus de 10 000 visiteurs plus interactive. «À travers ce projet ambitieux, nous posons les bases d'une production implantée durablement en Suisse», souligne Roger Harlacher. Enfin, l'approvisionnement en matières premières suisses reste au coeur de la stratégie de Zweifel, qui utilise depuis début 2018 de l'huile de colza pour élaborer ses chips et snacks à Spreitenbach.



Zweifel Pomy-Chips AG est détenue à 100% par la famille Zweifel. En 2019, elle employait 387 collaborateurs. Pionnière sur le marché des chips depuis sa création en 1958, Zweifel est aujourd'hui l'une des marques les plus fortes du pays.(ats)