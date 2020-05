Les assureurs ont davantage baissé que les indices

lundi, 04.05.2020

Après plusieurs années de bonne tenue sur SIX Swiss Exchange, une baisse sensible se produit sous l’effet du coronavirus, notamment pour Helvetia et Swiss Life.

Philippe Rey



Helvetia Holding. L'action est tombée juste en dessous de 70 francs en pleine tourmente en mars dernier. Elle a repris du terrain depuis.

Les sociétés d’assurance suivent une tendance haussière depuis bon nombre d’années en Bourse (SIX Swiss Exchange). Par exemple depuis mars 2003 pour Groupe Vaudoise, Baloise et Zurich Insurance Group et mars 2009 pour Helvetia. Ces dernières années, les actions de ces sociétés ont même battu...