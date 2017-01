Les taux hypothécaires remontent au quatrième trimestre 2016

jeudi, 12.01.2017

Les taux de référence des hypothèques à échéance fixe sur cinq ans ont augmenté à 1,14%, de 1,08%, comparé au dernier trimestre. Les hypothèques à taux fixe sur un an se sont quant à elles maintenues à environ 1%.

Après le niveau bas record des hypothèques à taux fixe l'automne dernier, le point de revirement semble atteint sur le marché. Les taux des hypothèques fixes ont repris de la vigueur au quatrième trimestre 2016 pour retrouver le niveau atteint au printemps de l'année dernière, indique jeudi le comparateur en ligne comparis.ch dans un communiqué.



Les taux des hypothèques à taux fixe sur les échéances à dix ans sont remontés au quatrième trimestre 2016 de 0,2 point de pourcentage pour s'établir à 1,62%. La demande en échéances à long terme s'est encore accrue, au détriment des échéances courtes et moyennes, selon le dernier baromètre des hypothèques de comparis.ch.



Malgré la tendance légèrement haussière des taux hypothécaires depuis l'élection présidentielle américaine et le relèvement des taux par la Réserve fédérale en décembre dernier, beaucoup d'acteurs du marché s'attendent à moyen terme à un tassement des taux. "Une forte hausse des taux de référence dans les mois qui suivent est peu probable. Du moins, rien ne porte à croire pour le moment que la Banque centrale européenne puisse restreindre voire lever le programme d'achat d'obligations ", déclare l'expert Banques Marc Parmentier, cité dans le communiqué.



La Banque nationale suisse n'a donc quasiment pas de marge de manoeuvre pour relever les taux, pour autant qu'elle n'envisage pas de nouvelle appréciation du franc suisse.



La prépondérance des échéances longues n'est pas surprenante compte tenu des taux hypothécaires encore très bas. "Manifestement, de nombreux preneurs d'hypothèques s'attendent à ce que les taux continuent à monter et saisissent l'occasion de profiter le plus longtemps possible de conditions attrayantes", ajoute M. Parmentier. - (awp)