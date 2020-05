Les aéroports sont au coeur de l'aide d'urgence pour le secteur aérien

mercredi, 06.05.2020

Le Conseil des Etats et le Conseil national ont approuvé les crédits d'engagements pour un total de 1,9 milliard de francs visant au maintien de l'infrastructure aéronautique, dont 1,2 milliard pour Swiss. Genève craint d'être défavorisé par rapport à Zurich et ce dernier d'être distancé par Francfort et Munich.

Piotr Kaczor



L'aéroport de Cointrin est plus exposé au trafic d'easyJet

L’aide d’urgence pour le secteur de l’aviation a été nettement acceptée, de lundi à mercredi, successivement par les deux chambres du Parlement, par une modification urgente de la Loi sur l’aviation, dictée par les effets de la pandémie Covid-19. Le camp rose vert s'est battu en vain pour...