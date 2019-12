La Poste suspend les transports de fonds à Daillens

lundi, 09.12.2019

Après le braquage de la semaine dernière à Daillens, La Poste suspend les transports de fonds et d’objets de valeur au départ et à destination de Daillens.

MH



Le 2 décembre 2019, des malfaiteurs ont agressé brutalement et avec sang-froid un transporteur de fonds de SecurePost, filiale de la Poste.(Keystone)

Le 2 décembre 2019, des malfaiteurs ont agressé brutalement à Daillens un transporteur de fonds de SecurePost, filiale de la Poste. Suite à cet évènement, l’assureur de SecurePost a immédiatement suspendu la couverture d’assurance pour les véhicules au départ et à destination de Daillens. Cette suspension immédiate de la couverture d’assurance a pour conséquence que la Poste n’est plus en mesure d’assurer les transports de fonds et d’objets de valeur au départ et à destination de Daillens.

La suspension de l’utilisation du site de Daillens a notamment pour effet d’allonger certains trajets de transport, ce qui signifie que la Poste a besoin de davantage de personnel et de véhicules sécurisés. Pour cette raison, l’approvisionnement en espèces de la Suisse romande va être partiellement perturbé.

Après le braquage, la Poste a pris diverses mesures à son niveau. Par exemple, les véhicules de transport sont dotés de systèmes qui maculent d’encre les billets de banque en cas d’attaque. La Poste ne peut pas dévoiler toutes les mesures prises car elle entend ne pas faciliter la tâche des malfaiteurs.