Uber Eats atteint Neuchâtel

mardi, 12.05.2020

Après Lausanne, Genève, Morges, Montreux, Nyon, Vevey et Fribourg; Neuchâtel devient la huitième ville de Suisse romande et douzième du pays à bénéficier du service de livraison de repas de la compagnie américaine Uber, en Suisse.

SM



Sur l'application, la multinationale californienne propose à ses clients de suivre, en direct, le coursier indépendant qui livre leur plat.

Le coronavirus ne semble pas ralentir la progression du numéro un des voitures avec chauffeur (VTC) en Suisse. Uber lance, ce mardi, son service de livraison de repas Uber Eats à Neuchâtel qui devient ainsi la douzième ville du pays desservie, après Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Montreux, Morges, Nyon, Vevey et Zürich.



«Avec le confinement, ces dernières semaines ont été difficiles pour tous et spécialement pour les restaurateurs. Le lancement de notre activité va leur permettre (…) d’accroître leur activité», souligne Kamilla Lambotte, General Manager d’Uber Eats en Suisse. «Avec les mesures de sécurité sanitaire, les restaurants ne peuvent pas servir autant de clients en salle. Grâce à notre application, ils peuvent élargir leur clientèle et leur zone de chalandise», ajoute-t-elle.



L’entreprise américaine garantit aux Neuchâtelois l’arrivée de plats cuisinés d’une quinzaine de restaurants locaux, en moins de 30 minutes, sur le pas de leur porte, mais uniquement pour ceux qui vivent au centre-ville. La zone de livraison devrait bientôt être étendue. «Ces prochaines semaines seront consacrées à l’élaboration de nouveaux partenariats avec des restaurants et à étendre notre zone de livraison de manière échelonnée», précise la responsable. A la carte dès aujourd’hui, on retrouve les mets de Paprika In & Out, Bambou Sushi, Happy Bowl ou McDonald's, entre autres.



Le service est disponible tous les jours de 11h00 à 23h00; voire minuit les vendredis et samedis. Les commandes peuvent être passées depuis le site web ou l’application. Sur cette dernière, la multinationale californienne propose aux clients de suivre le coursier indépendant – à vélo ou en scooter – qui livre leur commande, en temps réel. Paiement et éventuel pourboire s’effectue directement via l'application.