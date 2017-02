Oerlikon investit 55 millions dans un centre de production aux Etats-Unis

mardi, 07.02.2017

Après l'acquisition de la société allemande citim spécialisée dans la fabrication d'additifs, Oerlikon se renforce dans ce domaine en investissant dans un centre de production à Charlotte, aux Etats-Unis.

Le groupe technologique Oerlikon renforce ses activités d'additifs en investissant 55 millions de francs dans la construction d'un centre de production à Charlotte (Caroline du Nord) aux Etats-Unis. Après l'acquisition de la société allemande citim spécialisée dans la fabrication d'additifs, Oerlikon se renforce dans ce domaine, ce qui permettra à ses clients industriels d'accéder plus facilement à ces composants, a indiqué mardi le groupe dans un communiqué.



Les travaux s'étaleront sur 2017 et 2018 et la mise en fonction du centre est prévue pour 2018. Le nouveau centre de production de Charlotte permettra par ailleurs la création de 100 emplois.



Les clients industriels américains auront à disposition la chaîne complète de fabrication des additifs, de la recherche et développement, planification jusqu'à la fabrication et service après-vente de ces composants du bâtiment.



Le nouveau centre de Charlotte vient compléter ceux de citim en Allemagne et à Atlanta aux Etats-Unis, ainsi que l'usine en construction qui se trouve à Plymouth Township (USA). - (awp)