Multinationales responsables: un sujet qui divise

mardi, 17.12.2019

Après deux ans de discussions, les sénateurs diront mercredi s’ils veulent des règles contraignantes en matière de droits humains et de protection de l’environnement.

Maude Bonvin



«Le compromis du Conseil national permet d’arriver plus vite à l’adoption d’une loi et donc à une amélioration plus rapide sur le terrain», déclare Chantal Peyer.