Aryzta: le redressement des ventes s'est poursuivi en juin

mardi, 30.06.2020

Après de fortes chutes de revenus en mai et en avril, le boulanger industriel Aryzta enregistre un redressement des ventes en juin.

Touché par les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, Aryzta a essuyé de fortes chutes de ses revenus en mai et en avril. Le boulanger industriel voit désormais la lumière au bout du tunnel avec un redressement qui s'est poursuivi en juin.

Jusqu'à fin juin, la croissance organique s'est inscrite en zone négative à -23%. Cela marque une nette amélioration par rapport aux mois de mai (-36%) et d'avril (-49%).



Dès la mi-mars, la société a pris des mesures pour préserver ses liquidités, notamment en suspendant la production dans certaines usines et en obtenant des aides publiques. Au 25 juin, celles-ci s'élevaient à 370 millions d'euros, contre 385 millions à la fin du troisième trimestre de l'exercice décalé, clos fin avril.



En Europe, les activités ont repris presque normalement, avec 80% des lignes de production opérationnelles. En Amérique du Nord, la production a repris partout, à l'exception d'un site. Environ 90% des lignes sont ainsi en fonctionnement. Au total, 22% des effectifs sont en réduction du temps de travail, contre 30% en avril.



Aryzta table sur un rebond de la demande au cours des prochains mois. L'entreprise devrait clôturer son exercice décalé avec une solide position de liquidités.(AWP)