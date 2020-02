Swisscom prévoit encore de réduire ses effectifs en Suisse

jeudi, 06.02.2020

Après avoir réduit ses effectifs l'année dernière, Swisscom anticipe une nouvelle baisse des offres d'emploi en Suisse en 2020. Le géant bleu introduit un modèle de retraite partielle.

Swisscom va introduire un modèle de retraite partielle pour 2020, permettant aux salariés de plus de 58 ans de réduire progressivement leur degré d'occupation.(Keystone)

Après avoir réduit ses effectifs l'année dernière, Swisscom prévoit de nouvelles mesures cette année en Suisse. L'opérateur a introduit, conjointement avec ses partenaires sociaux, un modèle de retraite partielle.



En 2019, le géant bleu a baissé ses effectifs à l'échelle du groupe de 2,7% à 19'317 collaborateurs à temps plein. En Suisse, les emplois à temps plein ont été réduits de 3,0% à

16'628, a indiqué le groupe jeudi dans un communiqué.



En prévision des réductions de coûts prévues ces prochaines années, Swisscom anticipe "une légère baisse des offres d'emploi en Suisse en 2020", a-t-il averti.



"L'évolution dépend de divers facteurs d'influence tels que l'évolution du marché, la fluctuation naturelle (ou) les changements d'emploi", a indiqué à AWP un porte-parole de Swisscom.



Ce dernier a souligné que "dans la mesure du possible, nous essayons de compenser une réduction dans certains domaines par des fluctuations naturelles, des départs à la retraite et des redéploiements".



En partenariat avec les syndicats syndicom et transfair, l'opérateur va introduire un modèle de retraite partielle pour 2020, permettant aux salariés de plus de 58 ans de réduire progressivement et à leur propre demande leur degré d'occupation sur deux ans.

>>Lire aussi: Swisscom, recette et rentabilité en baisse dans un marché sous pression



Swisscom apporte par ailleurs une contribution financière pour compenser la baisse des retraites et accorde une garantie d'emploi de deux ans.



Selon syndicom, environ 1500 employés plus âgés pourront bénéficier de ce programme à partir de juillet.



Transfair a pour sa part favorablement accueilli cette annonce, mais a averti "que les conséquences concrètes du projet devront être analysées dans le détail".(awp)