Coop rachète le groupe Aperto

vendredi, 23.12.2016

Le géant du commerce de détail Coop rachète début janvier le groupe Aperto, jusque-là propriété conjointe de Hofer Holding et Villars Holding. Le distributeur bâlois consolide ainsi sa position dans le commerce de détail, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué. Les parties concernées ont décidé de ne pas communiquer le montant de ces transactions.

"Avec ses magasins de proximité, Aperto présente un grand intérêt pour nous," déclare Joos Sutter, président de la direction générale du groupe Coop, cité dans le communiqué. Il ajoute que les points de vente de cet acteur solide du secteur des épiceries complètent le réseau de vente de Coop.

Aperto possède de nombreux magasins dans des gares et des stations-service en Suisse. Coop s'intéresse avant tout à ceux implantés dans les gares et elle cédera les magasins de station-service à Oel-Pool, société qui gère les stations-service concernées, en 2017.

Après la décision de Hofer Holding de vendre son groupe Alimentana-Sista Holding à Coop, Villars Holding cèdera en conséquence à Coop la participation qu'elle détenait dans Alvi-Shop, la société qui gère les points de vente d'Aperto dans les plus grandes gares de Suisse romande.

Alvi-Shop était détenue par Alimentana-Sista Holding et Villars Holding à raison de 50% chacune. Villars Holding a repris au préalable à Alvi-Shop les deux points de vente des aires autoroutières de Bavois et Lully, qu'elle intégrera dans Restoshop.(awp)