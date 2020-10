Mazars: Antonio Rubino à la tête du département Financial advisory/Transactions

Antonio Rubino est le nouveau responsable du département Financial advisory/Transactions de Mazars en Suisse romande.

Antonio Rubino a été nommé responsable du département Financial advisory/Transactions de Mazars en Suisse romande. Il rejoint Mazars comme Directeur et sera chargé de poursuivre le développement des activités dédiées aux transactions et aux transmissions d’entreprises. Mazars accueille ainsi un expert reconnu dans les domaines des fusions-acquisitions, de l’accompagnement dans les transactions d’achat ou de vente d’entreprises, des évaluations et modélisations financières ainsi que des due diligences.

Economiste de formation, Antonio Rubino atteste de plus de 20 ans d’expérience professionnelle notamment comme CEO du Groupe Switcher Textile, Associé de la société Dimension Corporate Finance et chez un Big4.