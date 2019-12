Antoine Hubert personnalité de l'année

mercredi, 25.12.2019

Antoine Hubert a été désigné personnalité de l'année par le site Medinside.

Antoine Hubert est administrateur délégué de Swiss medical network.

Le site Medinside a désigné Antoine Hubert, administrateur délégué de Swiss medical network et actionnaire de l'Agefi personnalité de l'année.

Le magazine en ligne, spécialisé dans l'information médicale, relève la forte implication d’Antoine Hubert dans la bonne marche de Swiss medical network et revient sur les succès d’une politique d’acquisition d’établissements menée depuis 2002. De cette date, celle de l’achat de la Clinique de Genolier, à ce jour, le groupe compte 19 cliniques, soit plus d’une intégration par année.



Le site d’information mentionne également les très bons résultats du groupe qui mise sur l’efficience à tous les niveaux et cela grâce à l’implication de l’ensemble de ses collaborateurs. Et de commenter : « Le groupe réussit là où bien d’autres établissements échouent, suscitant un mélange d’admiration et de crainte dans le milieu ».