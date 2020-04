Possibles limitations de colis pour les plus grands clients de La Poste

vendredi, 03.04.2020

Anticipant une vague de livraison de paquets, la société anonyme de droit public imposera peut-être des quotas à ses 100 plus grands pourvoyeurs. Inquiet, le secteur de la vente à distance veut trouver des solutions avec le géant jaune.

Submergée, la poste doit trouver des solutions pour ne pas être sous l'eau.

Craignant d’être submergée par l'augmentation du trafic des paquets à livrer, La Poste veut attribuer des quotas de colis aux plus importants expéditeurs. La société anonyme de droit public a directement informé de ses intentions ses 100 plus gros clients de cette mesure d'urgence. Cette stratégie vise à protéger ses employés et maintenir l'approvisionnement en colis en Suisse.



Dans sa communication, l’entreprise indiquait vouloir introduire ces quotas journaliers en de colis standard, avec effet immédiat. «Ces mesures ne seront toutefois pas mises en œuvre immédiatement comme prévu», nuance Oliver Flüeler, porte-parole de La Poste. La Poste poursuite, ce vendredi, le dialogue avec les clients et les autres acteurs de la logistique afin de trouver des solutions communes. Elle va également soumettre une demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).



Depuis le début de la crise du coronavirus, La Poste fait face à une énorme augmentation du nombre de colis. Malgré les nombreuses mesures déjà prises, le service de base est remis en question. «Nous ne pouvons plus faire face au volume», regrette Oliver Flüeler. Le simple déploiement de personnel supplémentaire ne suffit pas, car «nous devons nous conformer aux exigences de la distanciation sociale».



Une solution urgente à trouver pour éviter l’effondrement



«Les pires craintes se sont réalisées», déplore de son côté l'Association suisse de vente à distance (ASVAD). Sans mesures, la distribution des colis risque de s'effondrer. L'ASVAD veut trouver rapidement des solutions avec le géant jaune afin de maintenir la livraison de colis. Elle propose plusieurs mesures en ce sens. Elle veut notamment suspendre les envois de petites marchandises en provenance de l'étranger. Cela représente plus de 100.000 envois chaque jour. L'ASVAD estime que ces capacités devraient être libérées pour le commerce national.



Oliver Flüeler souligne qu'il est urgent de trouver une solution «si nous ne voulons pas risquer un effondrement de la distribution des colis en Suisse». Cela ne sera possible que si tous les acteurs concernés travaillent ensemble pour s'assurer que «les quantités ne submergent pas le système». (AWP/AFP)

