Anne Lévy prend la tête de l'OFSP

vendredi, 03.04.2020

Anne Lévy est la nouvelle directrice de l'Office fédéral de la santé publique.

Anne Lévy a été nommée vendredi directrice de l'Office fédéral de la santé publique par le Conseil fédéral. Elle succédera à Pascal Strupler le 1er octobre.



Elle a dirigé durant six ans le service de protection de la santé au Département de la santé de Bâle-Ville.



Après des études en sciences politiques à l'Université de Lausanne, Anne Lévy a notamment travaillé comme spécialiste Drogues à la Ville de Berne puis à l'Office fédéral de la santé publique, où elle a dirigé durant cinq ans la section Alcool et tabac.



Pascal Strupler a annoncé son départ en octobre dernier. Le Valaisan de 60 ans était en poste depuis 2010 et souhaite se "consacrer à de nouveaux défis professionnels".(ats)