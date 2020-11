Anja Wyden Guelpa désignée pour siéger chez Swiss Digital Initiative

mardi, 24.11.2020

Le conseil de fondation de Swiss Digital Initiative a désigné à l'unanimité Anja Wyden Guelpa pour siéger en son sein. L'ex-chancelière de l'État de Genève et fondatrice du think tank CivicLab, dispose d'une vaste expérience dans différents conseils d'administration, souligne un communiqué diffusé mardi. Elle est notamment membre du conseil d'administration de la Mobilière Suisse Société Coopérative.

Fondé en 2019 par l'association Digitalswitzerland et dirigé par l'ex-conseillère fédérale Doris Leuthard, Swiss Digital Initiative a pour vocation d'ancrer des standards éthiques dans le monde numérique à travers des projets concrets. La faîtière regroupe quelque 220 membres issus de l'économie, des collectivités publiques, des organisations

non-gouvernementales, ainsi que des représentants de la recherche et de l'enseignement. Elle est le fruit de la fusion des asssociations Digitalswitzerland et ICT-Switzerland décidée début octobre et dont la finalisation est attendue d'ici la fin de

l'année.