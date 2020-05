Saxo Bank Suisse nomme Andreas Amschwand au conseil d’administration

L’assemblée générale de Saxo Bank (Suisse) SA, qui s’est tenue le 28 avril 2020, a nommé Andreas Amschwand au conseil d’administration. Il y remplace Christian Katz, le vice-président du conseil d’administration, qui ne se représentait pas.

Andreas Amschwand (60 ans) préside depuis 2018 le conseil d’administration de SEBA Banque SA, titulaire d’une licence bancaire délivrée par la FINMA, qui combine les actifs numériques et traditionnels.

De 2012 à 2018, il a siégé au conseil d’administration de Julius Baer Groupe SA et de la Banque Julius Baer & Co. SA. Auparavant, Andreas Amschwand a exercé pendant 25 ans différentes fonctions au sein d’UBS, dernièrement en qualité de Global Head Investment Products and Services et membre du Wealth Management Executive Committee.

De plus, il a occupé chez UBS les postes de Global Head Forex and Money Market et de Head of Investment Banking Switzerland.

Après cinq années en tant que vice-président du conseil d’administration de Saxo Bank (Suisse) SA, Christian Katz a décidé de se concentrer sur d’autres activités et de ne pas se représenter.

Steen Blaafalk, président du conseil d’administration de Saxo Bank (Suisse) SA, commente la nomination: «Andreas Amschwand dispose de l’expertise nécessaire dans la gestion de fortune traditionnelle et numérique, dans l’investment banking tout comme dans les produits de placement et le négoce des devises. En association avec le vaste réseau qu’il s’est créé dans le secteur financier, il apporte un renfort précieux au conseil d’administration. Je remercie Christian Katz pour ses cinq années d’activité au sein du conseil d’administration, pendant lesquelles il a largement contribué à renforcer la position de Saxo Bank sur le marché suisse. Au nom du conseil d’administration et de Saxo Bank, je lui adresse tous nos meilleurs vœux de réussite pour l’avenir.»