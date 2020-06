Sensirion fait nettement mieux que prévu

lundi, 15.06.2020

Analyse. Le chiffre d’affaires est révisé en hausse. Des nouveaux capteurs et le Covid-19 stimulent la demande. L’action Sensirion Holding flambe.

Philippe Rey



Sensirion. L'entreprise zurichoise, qui résulte d'un spin-off de l'EPFZ, évolue dans un secteur encore fragmenté.

Sensirion révise ses prévisions à la hausse pour l’année entière 2020. Le fabricant de solutions de micro-capteurs (de flux de gaz et liquides et de l’humidité) destinés aux segments de l’environnement, de l'automobile ainsi que pour des applications industrielles et de consommation, fait mieux...