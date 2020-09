Vifor Pharma vend OM Pharma, et Etienne Jornod réalise un coup prometteur

vendredi, 18.09.2020

ANALYSE. L’acquisition de la biotech basée à Genève est menée par un solide groupe d’entrepreneurs dont Matthias Reinhart, This Schneider et Fritz Hirsbrunner aux côtés de l’ancien président de Vifor Pharma.

Philippe Rey



«Nous avons pris l’engagement d’investir plus de 250 millions de francs ces prochaines années dans le développement d’immunothérapies d’origine microbienne pour les maladies et inflammations respiratoires et d’autres projets», explique Etienne Jornod, contacté vendredi matin.(keystone)