Amundi se déploie en Europe avec l'acquisition de Pioneer

lundi, 12.12.2016

Amundi continue à se déployer en mettant la main sur Pioneer Investments, filiale de la banque italienne UniCredit, pour 3,5 milliards d'euros.

Pour financer ce rachat de 3,545 milliards d'euros, le groupe qui avait fait son entrée à la Bourse de Paris en novembre 2015 entend procéder à une augmentation de capital d'environ 1,4 milliard d'euros.

Un an après son introduction en Bourse, le géant de la gestion d'actifs Amundi continue à se déployer en mettant la main sur Pioneer Investments, filiale de la banque italienne UniCredit, pour 3,5 milliards d'euros.



La transaction officialisée lundi et qui sera achevée au premier semestre 2017 hisse le groupe français au 8e rang mondial dans ce secteur, avec environ 1300 milliards d'euros d'actifs sous gestion après l'acquisition, affirme-t-il dans un communiqué.



"C'est très positif pour Amundi", dont le titre progressait de plus de 8,04% lundi à la mi-journée à la Bourse de Paris, commente auprès de l'AFP Farhad Moshiri, analyste au sein du cabinet de recherche indépendant Alpha Value. L'opération jugée "transformante" par l'analyste va donner naissance à un groupe "assez diversifié", ajoute-t-il.



"Gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale, Pioneer Investments présente un profil complémentaire à celui d'Amundi en expertise de gestion et en présence géographique", a déclaré Yves Perrier, directeur général d'Amundi, cité dans le communiqué.



L'Italie deviendra le deuxième marché intérieur du groupe après la France et Amundi aura aussi "une position forte en Allemagne", ajoute le texte.



Pour financer ce rachat de 3,545 milliards d'euros, le groupe qui avait fait son entrée à la Bourse de Paris en novembre 2015 entend procéder à une augmentation de capital d'environ 1,4 milliard d'euros. Cette levée de fonds sera lancée au premier semestre 2017, précise-t-il.



Elle sera garantie par son actionnaire majoritaire, le groupe Crédit Agricole, qui "participera à l'opération et maintiendra une participation pro-forma minimale de 66,7% post transaction", assure le gestionnaire d'actifs.



Le solde sera couvert par 1,5 milliard d'euros puisé dans les capitaux excédentaires d'Amundi et par environ 600 millions d'euros de dette.



180 millions d'euros de synergies



Pour Amundi, l'opération sera synonyme de 180 millions d'euros de synergies échelonnées sur trois ans (dont 150 millions d'économies et 30 millions de revenus additionnels) et permettra d'améliorer son bénéfice par action "d'environ 30%", synergies inclues et hors coûts d'intégration chiffrés pour leur part à 190 millions.



L'acquisition s'accompagnera d'un "partenariat stratégique de long terme" entre les deux groupes, portant sur la distribution de produits de gestion d'actifs, ont indiqué les deux établissements.



Les retombées pour UniCredit, premier établissement financier italien en termes d'actifs, se chiffreront par un gain net de 2,2 milliards d'euros en 2017 et une amélioration de son ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 de 78 points de base.



Le groupe italien touchera également un dividende exceptionnel de 315 millions d'euros versé par Pioneer.



Sous l'égide de son nouveau patron, le Français Jean-Pierre Mustier, UniCredit est engagé depuis juillet dans une vaste révision stratégique, visant notamment à améliorer sa position en capital. La banque doit présenter son plan industriel mardi à Londres.



Il devrait prévoir une augmentation de capital pouvant atteindre 13 milliards d'euros, de même que la cession d'un large stock de créances douteuses.



Les analystes de Banca Imi estiment de leur côté qu'UniCredit devrait aussi se focaliser sur la réduction des coûts, avec une baisse du personnel à temps plein de 7,5%, soit 7.800 personnes.



Amundi, société née en 2010 de la fusion des activités de gestion d'actifs de Crédit Agricole et Société Générale, est présente sur l'ensemble des classes d'actifs (actions, obligations, etc.) et dans 30 pays.



Sur les neuf premiers mois de l'année, la société de gestion a affiché un bénéfice net de 415 millions d'euros, en progression de 5,3%, confirmant par ailleurs son objectif de croissance annuelle du résultat net de 5% en moyenne.



Au total, Amundi avait 1054 milliards d'euros d'encours sous gestion au 30 septembre 2016. - (awp)