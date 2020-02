AMS a franchi les deux milliards de dollars de recettes l'an dernier

AMS, coté sur SIX, a profité d'un ultime partiel porteur en 2019 pour franchir la barre des deux milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice.

Le conseil d'administration proposera néanmoins aux actionnaires de faire à nouveau l'impasse sur un dividende au titre de l'exercice 2019.

Sur le seul quatrième trimestre, les recettes du producteur autrichien de puces et capteurs AMS, coté sur SIX,ont atteint 655,3 millions de dollars, en hausse de plus d'un tiers en comparaison annuelle.



L'excédent d'exploitation (Ebit) ajusté, soit hors frais liés aux acquisitions, restructurations ou à la cotation, a été multiplié par plus de trois à 184,3 millions et le bénéfice net par près de cent à 158,9 millions, détaille le compte-rendu publié mardi.



La performance défrise les projections les plus optimistes des analystes consultés par AWP, qui plafonnaient le chiffre d'affaires à 639,0 millions, l'Ebit ajusté à 155,7 millions et le bénéfice net à 147,4 millions.



La firme de Premstätten, fournisseur notamment des géants de la téléphonie mobile, a engrangé sur l'ensemble de l'année écoulée un chiffre d'affaires de 2,09 milliards de dollars, en hausse de près d'un quart en comparaison annuelle. L'Ebit a été multiplié par trois et le bénéfice net par près de trente à 331,6 millions.



Le conseil d'administration proposera néanmoins aux actionnaires de faire à nouveau l'impasse sur un dividende au titre de l'exercice 2019.



Pour le trimestre en cours, traditionnellement moins porteur que le précédent, la direction prévoit de générer un chiffre d'affaires de 480 à 520 millions. La marge Ebit ajustée doit s'établir dans une fourchette de 19 à 21%, contre 28% sur le dernier partiel et 21% sur l'ensemble de 2019.



L'exercice 2020 doit se solder par une nouvelle poussée de croissance.



Sur le front des fusions-acquisition, AMS assure être en bonne voie pour finaliser l'ingestion du spécialiste allemand de l'éclairage Osram au second trimestre de 2020. De plus amples informations seront divulguées au moment jugé opportun.(awp)