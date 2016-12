Amazon déclare la guerre à Netflix en étendant son service vidéo à 200 pays

mercredi, 14.12.2016

Amazon a annoncé mercredi l'extension de son service de vidéo en ligne, Prime Video, à 200 pays dont la France, se posant ainsi en concurrent frontal de Netflix à l'échelle mondiale.

Amazon Prime Video était jusqu'ici accessible seulement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et au Japon. - (Reuters)

Amazon a annoncé mercredi l'extension de son service de vidéo en ligne, Prime Video, à 200 pays dont la France, se posant ainsi en concurrent frontal de Netflix à l'échelle mondiale.



Le géant américain de la distribution en ligne proposera des émissions inédites, comme "The Grand Tour", un programme consacré à l'automobile, présenté par le Britannique Jeremy Clarkson (ex-animateur vedette de l'émission culte Top Gear), "Mozart in the Jungle" et "Transparent", ainsi qu'une "sélection de films et de séries populaires", précise un communiqué.



Prime Video est disponible sans coût additionnel en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Canada et en Inde pour les abonnés au service "Premium" ou "Prime" d'Amazon, offre permettant de se faire livrer gratuitement les commandes passées sur les boutiques en ligne du groupe et d'accéder à un catalogue de contenus numériques.



Ailleurs, Amazon propose un prix de lancement de 2,99 euros ou 2,99 dollars par mois selon les pays, au lieu d'un tarif normal de 5,99 euros ou 5,99 dollars par mois.



Le service est disponible sur ordinateur ainsi que sur smartphone et tablette, via une application, et sur certains téléviseurs connectés directement à internet ("Smart TV"). Les utilisateurs pourront également télécharger les programmes sur leurs appareils mobiles afin de les visionner hors connexion.



Amazon Prime Video était jusqu'ici accessible seulement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et au Japon.



Cette internationalisation de la plateforme vidéo d'Amazon la place sur un pied d'égalité avec Netflix, qui revendique une présence dans plus de 190 pays depuis le lancement simultané de son service en janvier sur 130 nouveaux marchés.



Ce mouvement représente l'attaque de plus grande ampleur lancée jusqu'ici contre Netflix, au moment même où les perspectives de croissance de ce dernier commencent à susciter quelques inquiétudes.



Le service vidéo d'Amazon est considéré comme l'un des principaux produits d'appel pour son offre "Prime".



Comme Netflix, Amazon a mis les bouchées doubles ces dernières années pour pouvoir proposer des programmes exclusifs sur son service en streaming. Il investit notamment beaucoup, et avec un certain succès, dans des productions originales: deux de ses séries, "Transparent" et "Mozart in the Jungle", ont ainsi été récompensées aux Emmy Awards, récompenses suprêmes de la télévision américaine.



Amazon n'a jamais divulgué le nombre exact d'abonnés de Prime. Mais d'après la société de recherche CIRP, ils étaient 65 millions fin septembre rien qu'aux Etats-Unis, soit 38% de plus qu'un an plus tôt. - (awp)