Aluflexpack épargné par le coronavirus au premier trimestre

mardi, 05.05.2020

Aluflexpack a enregistré un chiffre d'affaires de 55,5 millions d'euros entre janvier et mars, soit une croissance organique de 9,7% par rapport à la même période l'an dernier.

La pandémie du nouveau coronavirus n'a pas entraîné de conséquences négatives pour Aluflexpack.

Aluflexpack a poursuivi sa croissance au 1er trimestre 2020. Le spécialiste argovien des emballages souples à base d'aluminium a dégagé un chiffre d'affaires de 55,5 millions d'euros (57,9 millions de francs), soit une croissance organique de 9,7% au regard des trois premiers mois de l'an dernier. La pandémie du nouveau coronavirus n'a pas entraîné de conséquences négatives.

Sur la période sous revue, les affaires ont été particulièrement soutenues par les marchés du café et du thé, des produits laitiers, des aliments pour animaux ainsi que des produits pharmaceutiques, précise mardi l'entreprise établie à Reinach. Celle-ci ajoute que le demande est demeurée solide, en dépit d'un environnement volatil en lien avec la pandémie de Covid-19.

A la faveur de cette bonne entame d'année, Aluflexpack confirme les prévisions émises en mars dernier lors de la présentation de sa performance 2019. La firme argovienne vise sur l'ensemble de l'année en cours un chiffre d'affaires entre 220 et 230 millions d'euros. Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) ajusté des effets exceptionnel devrait quant à lui s'afficher entre 32 et 35 millions d'euros.

L'an dernier, le fabricant d'emballages souples a creusé sa perte nette à 3,4 millions d'euros, notamment en raison d'effets uniques liés à son entrée en Bourse. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté des effets exceptionnels a quant à lui progressé à 29,5 millions, soit une hausse de 36,5%. Les ventes se sont étoffées de 14,4% à 207,9 millions d'euros. (awp)