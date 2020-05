La volatilité au service de la gestion active

dimanche, 24.05.2020

ALTERNATIVE BETA. Ce type de stratégie consiste à gérer de façon dynamique les expositions aux sources de risque et de rendement systématiques que le smart beta gère de façon passive.

Levi-Sergio Mutemba



L’industrie des hedge funds a certes surperformé le marché durant la crise sanitaire, elle n’en a pas moins été affectée par la pandémie. Comme lors de toute crise, celle du coronavirus représente également un test pour les stratégies d’investissement. Dans l’univers des hedge funds, il fut un test important pour les stratégies appelées «alternative beta». Stratégies davantage basées sur des règles que sur l’analyse du gérant.

L’alternative beta est une gestion active de ce que le smart beta gère de façon passive. À savoir la gestion des expositions à des facteurs de risque systématique ou gestion des primes de risque. Par exemple, un indice boursier général comme le S&P 500 offre une exposition au risque de marché dans son ensemble, c’est-à-dire au beta le plus général ou fondamental, qui naît du seul fait d’être investi ou exposé aux mouvements généraux du marché.

Le smart beta, de son côté, va offrir une exposition aux différentes sources de risque et de performance associée au marché. Autrement dit aux différents betas associés au beta général. Le smart beta va ainsi tantôt refléter les catégories de titres les plus petits par la capitalisation boursière (iShares World Small Cap ETF), ceux dont la valeur intrinsèque est la plus élevée (Vanguard Value ETF) ou encore les actions affichant les fluctuations de cours historiques les plus faibles, c’est-à-dire capturer la performance associée au facteur de volatilité minimale (Lyxor FTSE Europe Minimum Variance ETF).

Qu’il s’agisse des stratégies de beta passif ou de smart beta, dans les deux cas la gestion est 100% passive et l’investisseur ne peut qu’être long – c’est-à-dire acheteur – par rapport aux sources de risque que ces stratégies proposent. Grâce à l’alternative beta, il est en revanche possible d’être court ou short (vendeur) sur les différentes sources de risque systématique. C’est ce qui fait que l’alternative beta relève de la gestion active, bien que les critères de décision d’investissement reposent sur des règles prédéfinies, à l’instar du smart beta.

Surperformance systématique par rapport aux hedge funds

Ainsi, le smart beta n’a pas pour vocation à exploiter les inefficiences des indices factoriels qu’il est censé répliquer. Il se contente de les refléter. L’alternative beta va tantôt les refléter, tantôt les exploiter, notamment par des positionnements vendeurs implémentés grâce à des instruments financiers dérivés et structurés. C’est en cela que l’alternative beta offre une exposition aux stratégies caractéristiques des gérants de hedge funds.

Le fonds NN (L) Alternative Beta (ISIN LU0370038324), lancé en juin 2008, offre ainsi des rendements de hedge funds diversifiés via une allocation dynamique des marchés financiers les plus liquides, distillant l’information à partir du benchmark alternatif HFRI Fund Weighted Composite Index, qui n’est pas investissable, pour être en mesure de battre l’indice alternatif HFRX Global Hedge Fund Index, qui mesure la performance des stratégies des fonds spéculatifs.

Le produit dispose désormais d’un track record suffisant pour observer une surperformance durant diverses périodes de forte volatilité. Crise financière globale de 2008, crise de la dette européenne de 2011, Brexit, guerre commerciale, covid-19 – à chacune de ces périodes de stress, le fonds a systématiquement battu sa référence. «Notre recherche et l’historique de performance du fonds nous montrent que cette stratégie est en mesure de répliquer les rendements de l’industrie des hedge funds et de surperformer en permanence l’indice de référence HFRX Global Hedge Fund Index», soulignent les gérants dans une note publiée début mai.

Enfin, en procédant à une régression des rendements, les gérants observent que la surperformance annualisée du fonds par rapport à l’indice HFRX Global Hedge Fund est de 2,8% depuis le lancement du produit. Il affiche en outre une très faible corrélation par rapport au marché dans son ensemble (mesuré par le MSCI World Index). Si l’on prend une période de moyen-terme, soit 5 ans, comme le montre le graphique ci-contre, NN (L) Alternative Beta enregistre même une performance très divergente par rapport à l’exchange-traded fund UBS HFRX Global Hedge Fund Index ETF.