Héros de la crise, les medtechs espèrent un atterrissage en douceur

vendredi, 29.05.2020

Alors qu'une sortie de la crise du coronavirus se dessine, les medtechs se préparent à un retour à la normale. Leurs produits se sont retrouvés en première ligne et elles sont nombreuses à avoir adapté ou renforcé leur production. Et maintenant?

Jérôme Holzer/awp



Certaines medtechs ont investi dans de nouvelles opportunités liées à la crise sanitaire, comme la production de masques.(Keystone)

Alors que la levée progressive des mesures de confinement ranime une lueur d'espoir pour nombre d'entreprises, certaines espèrent plus ou moins ouvertement que les mutations dans la demande survenues pendant le semi-confinement ne s'estompent pas trop brutalement.

Au premier rang de celles-ci figurent notamment des medtechs, dont les produits se sont retrouvés en première ligne dans la lutte contre les symptômes ou la propagation du coronavirus.

L'extension des capacités de production en réponse à l'explosion de la demande internationale pour les respirateurs artificiels du grison Hamilton Medical risque ainsi d'avoir saturé un marché sur lequel il revendiquait déjà une position dominante avant l'éclatement de la crise sanitaire.

"Nous discutons en interne de divers scénarios, de leurs effets sur nos activités et des contre-mesures envisageables", reconnait Jens Hallek, à la tête de l'entreprise. Le patron espère toutefois que la fourniture de consommables pour ces appareils ne sera pas affectée par cette situation.

L'augmentation des cadences de production avait, elle, été d'emblée adoptée comme une mesure temporaire. "Nous prévoyons de revenir à la production antérieure après la fin de la crise Covid et le retour à la normale de la demande", indique M. Hallek.

Du tire-lait à l'aspiration bronchiale

Plus connu des jeunes parents pour ses tire-lait que du grand public pour ses pompes médicales, le zougois Medela a par contre décidé d'établir de manière pérenne une nouvelle ligne de production pour ses dispositifs d'aspiration des voies respiratoires, destinés aux patients sous respirateurs artificiels.

"Jusqu'ici, seule l'usine de Steinhausen produisait des dispositifs médicaux d'aspiration. Nous avons mis en service une ligne de production supplémentaire sur notre site américain de McHenry, jusqu'ici exclusivement dédié aux pompes à lait, car Medela ne parvenait plus à couvrir l'explosion de la demande", a expliqué la directrice générale Annette Brüls.

La production à Steinhausen avait pourtant été multipliée par plus de trois, moyennant notamment la mobilisation et la formation dans l'urgence de collaborateurs de l'unité Human milk.

Si la flambée de commandes pour ce genre de dispositifs doit se normaliser d'ici peu, cette diversification à McHenry permettra à Medela d'être mieux préparé à d'éventuelles nouvelles vagues d'infection.

L'impact sur les effectifs demeure relativement modeste, avec la création de 20 à 30 postes dans l'Illinois sur environ 1800 collaborateurs au niveau mondial, dont 440 en Suisse.

"Nous conservons la possibilité et la flexibilité de réaffecter les employés de la production de tire-lait dans celle des dispositifs médicaux si la situation l'exige", poursuit la cheffe d'entreprise.

Nouveaux débouchés à explorer et investir

D'autres encore ont carrément investi de nouveaux débouchés ouverts par la crise sanitaire, à l'image du spécialiste des produits d'hygiène et de soins corporels Flawa. La filiale saint-galloise de l'américain U.S. Cotton a déboursé un demi-million de francs dans la mise au point d'une première machine de production de masques d'hygiène et la commande d'une seconde à son voisin Wicon.

"La production de masques de protection universels vient ainsi s'ajouter à notre coeur de métier dans les produits ouatés et les semelles respirantes pour chaussures", souligne Alfredo Schilirò, porte-parole de l'entreprise.

En plus des masques grand-public, Flawa prévoit de se lancer dès les prochaines semaines sur le marché des masques FFP2, destinés plutôt aux professionnels de la santé. La société s'était portée candidate pour ce faire auprès des autorités fédérales et s'est vue confier l'exploitation de deux machines chinoises acquises récemment par la Confédération et le canton de Zurich, respectivement.

Flawa assure que l'engagement sur le marché des masques répond en priorité à des questions de responsabilité sociale de l'entreprise et fait pour l'heure abstraction de toute considération quant à la rentabilité de ces nouvelles activités.

"La décision de conserver ou non la production de masques dans notre spectre d'activités sera prise à l'issue de la crise actuelle", poursuit le représentant. Dans l'intervalle, les collaborateurs recrutés pour l'occasion l'ont été sur une base temporaire.(awp/ats)