Hügli: légère hausse du chiffre d'affaires en 2016

mardi, 31.01.2017

Le groupe alimentaire Hügli a enregistré en 2016 une hausse du chiffre d'affaires de 1,8% à 385,2 mio CHF. La croissance est cependant à mettre sur le compte d'effets des change (+0,8%) et d'une acquisition. Au niveau organique, le chiffre d'affaires a reculé de 2,6%, en raison d'une baisse des ventes.



Alors qu'Hügli est parvenu à afficher une croissance organique du chiffre d'affaires de 3,1% en moyenne les trois dernières années, celui-ci a été plombé en 2016 par des incertitudes macroéconomiques, une concurrence accrue et des reports dans les structures de distribution, a indiqué mardi l'entreprise dans un communiqué.



Ce résultat est tout de même légèrement supérieur aux prévisions des analystes. Le consensus AWP avait tablé sur un chiffre d'affaires de 383,7 mio CHF.



Pour l'ensemble de l'année 2016, la direction de Hügli confirme l'objectif de marge Ebit d'un "bon 7%", les 8,1% de l'année précédente ne pouvant être maintenus en dépit d'une "gestion attentive des coûts", lit-on. Pour 2017, une croissance "modérée" du chiffre d'affaires et une hausse de la marge Ebit sont attendus.



Les résultats annuels 2016 complets ainsi que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2017 seront publiés le 11 avril. - (awp)