Swiss fait ses adieux à son dernier Avro RJ100

mardi, 15.08.2017

Alors que Swiss opère à un renouvellement de ses aéronefs, le dernier Avro RJ100, "colonne vertébrale" de sa flotte à ses débuts, a effectué, mardi, son ultime vol.

Valérie Manasterski



L'avion a été a accueilli par une fontaine aquatique mise en place par les pompiers de l’aéroport de Zürich.

Le vol LX7545, reliant Genève à Zurich, reste spécial pour la compagnie SWISS. Après 15 ans de bons et loyaux services, la compagnie aérienne prend congé du dernier représentant des Avro RJ100. Les avions de ce modèle auront volé près de 700'000 heures et effectué plus d'un demi-million de vols.

"Le retrait des avions Avro met fin à tout un pan de l'histoire de l'aviation civile suisse" déclare Michael Weisser, chef de la flotte Avro.

Swiss effectue un renouvellement quasi-complet de sa flotte, en investissant notamment pour des modèles "Bombardier C series" pour les vols courts et moyen-courrier. Quant aux plus longs trajets, ils seront notamment pris en charge par deux Boeing 777-300ER.