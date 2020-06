Sortir d’une situation aberrante

jeudi, 18.06.2020

Alors que les taux d'intérêt négatifs perdurent, les déséquilibres causés par la mesure choc de la BNS deviennent toujours un peu plus graves. L'édito de Frédéric Lelièvre.

Frédéric Lelièvre



Frédéric Lelièvre, rédacteur en chef.

Banquiers privés et petits épargnants unis pour une même cause? La question peut sembler provocante. Pourtant elle correspond à une réalité, celle des taux d’intérêt négatifs et de leurs effets pervers sur l’ensemble de l’économie.

Depuis plus de cinq ans, la Suisse vit à l’heure du...