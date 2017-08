Cigarette à tabac chauffé: bataille pour un marché prometteur

samedi, 22.07.2017

Alors que les produits heat-not-burn sont en plein essor au Japon, un nouveau produit arrive en Suisse.

Leila Ueberschlag



Le Japon est devenu le premier marché test d'une nouvelle génération de produits visant à remplacer la cigarette traditionnelle.

Pour faire face au recul structurel du marché mondial de la cigarette (de l’ordre de 2% à 3% par an) et à des lois de plus en plus restrictives concernant l’utilisation et la vente de tabac, les compagnies du secteur misent sur le potentiel des cigarettes électroniques (avec liquide) et des...