L’action BCV fera son entrée dans l’indice STOXX Europe 600

vendredi, 05.06.2020

Alors que le titre de la Banque cantonale vaudoise (BCV) a été divisé par un facteur dix, il y a une semaine, son succès se confirme: il fera son entrée dans l’indice STOXX Europe 600 à l’ouverture des marchés européens, le 22 juin prochain.

En 2019, la performance de BCV a été portée par de solides fondamentaux de l'entreprise. (Keystone)

L'opérateur d'indices boursiers Qontigo (anciennement STOXX) a annoncé qu’à l’issue de la deuxième revue trimestrielle de ses indices de référence, l’action BCV (symbole: BCVN | ISIN: CH0531751755) allait être incluse dans le STOXX Europe 600, soit l’indice boursier composé des 600 principales capitalisations boursières européennes.

L’entrée effective de l’action dans l’indice aura lieu à l’ouverture des marchés boursiers européens, le 22 juin prochain.

Avec une capitalisation de EUR 9191 milliards à fin mai 2020, l’indice STOXX Europe 600 fait partie des principaux indices européens. Il est composé de 600 actions cotées sur 17 places européennes (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Suisse et Royaume-Uni). À l’instar de la récente admission dans l’indice MSCI World, la BCV salue cette décision qui contribue à étendre la visibilité du titre et améliore sa liquidité.



La semaine dernière, l’établissement vaudois avait concrétisé le «split» par dix de son action. S’échangeant pour à peu près 900 francs, chaque titre s’est mué en dix actions valant environ 90 francs chacune. Préparée depuis des mois, la BCV voulait réaliser cette opération à l’occasion de son 175e anniversaire. «Le but est d’élargir le registre des actionnaires, à l’image de ce que des compagnies suisses comme UBS ou Nestlé ont fait avant nous», décrivait Pascal Kiener, le CEO de l’entreprise, fin février déjà.



