Coronavirus: les banques centrales se mobilisent

lundi, 16.03.2020

Alors que le coronavirus a fait plus de 2000 morts en Europe, les principales banques centrales vont augmenter l'approvisionnement des marchés financiers en liquidités par les accords permanents de swap en dollars.

Les principales banques centrales mondiales, dont la BNS, ont lancé une action concertée pour rassurer les marchés face aux craintes générées par le coronavirus. (Keystone)

Les principales banques centrales mondiales, dont la BNS, ont lancé dimanche soir une action concertée pour rassurer les marchés face aux craintes générées par la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 2000 décès en Europe et plus de 6000 dans le monde.

Simultanément, les confinements de populations et les fermetures de frontières se multiplient pour tenter de contenir l'expansion de la maladie.

La Réserve fédérale américaine, la BCE, ainsi que les banques centrales du Japon, du Canada et d'Angleterre, tout comme la Banque nationale suisse (BNS) vont augmenter l'approvisionnement des marchés financiers en liquidités par les accords permanents de swap en dollars.

Les banques centrales qui proposent déjà régulièrement des 'injection de liquidités en dollars vont introduire des opérations hebdomadaires sur 84 jours, en plus des opérations portant sur une durée d'une semaine qui sont actuellement offertes.

Les instituts d'émission ont également décidé d'abaisser de 25 points de base le taux appliqué aux opérations menées dans le cadre de ces accords.

"Les nouvelles conditions en termes de taux et de durée resteront en place aussi longtemps qu'elles demeureront appropriées pour soutenir le bon fonctionnement des marchés de financement en dollars", a précisé la BNS dimanche soir dans un communiqué.

La Fed a aussi abaissé ses taux d'un point pour rassurer les marchés. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait exhorté les gouvernements de la planète à travailler ensemble pour empêcher une récession.

Pays le plus touché en Europe par la pandémie, l'Italie a enregistré dimanche un nombre record de 368 nouveaux décès en 24 heures, qui porte le nombre des morts à 1809.

Point de départ de l'épidémie, la Chine reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts (3199). Mais c'est à présent en Europe que l'épidémie progresse rapidement, avec 2291 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne, où le nombre de contaminations recensées a fait un bond avec 2.000 cas supplémentaires en 24 heures.

Et il y a désormais plus de décès recensés ailleurs dans le monde (3221) qu'en Chine, qui semble avoir enrayé la propagation du virus (14 nouveaux décès lundi).

Au total, 6420 personnes sont officiellement décédées de la maladie Covid-19, pour 159'844 cas recensés dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 18 heures.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Europe est maintenant "l'épicentre" de la maladie. L'Union européenne a instauré des limitations pour les exportations d'équipement médical de protection afin de garantir son propre approvisionnement.

Deuxième pays le plus touché d'Europe, l'Espagne a confiné sa population et décrété l'état d'alerte pour 15 jours.

Fermetures, restrictions, annulations

Devant la progression de la pandémie, fermetures, restrictions de déplacements et annulations d'événements continuent d'être annoncées en cascade.

A l'arrêt depuis dimanche - restaurants, bars, discothèques, cinémas, écoles et universités sont fermés -, la France (5000 cas, 120 morts) a néanmoins maintenu ses élections municipales, mais la participation s'est effondrée de près de 20 points.

L'Autriche (602 cas samedi) a interdit les rassemblements de plus de cinq personnes et limité les déplacements au strict nécessaire.

Les Pays-Bas et le Luxembourg ont également ordonné dimanche la fermeture des lieux et commerces accueillant du public et l'Irlande celle des pubs.

Aux Pays-Bas, le gouvernement a ordonné la fermeture des écoles, bars, maisons closes, et aussi celle des coffee shops, devant lesquels de longues files d'attente s'étaient formées après l'annonce, les clients voulant assurer leur approvisionnement en marijuana.

L'état d'urgence a été décrété en Serbie pour une période indéterminée, et l'armée va être mobilisée pour contribuer à la lutte contre la pandémie.

Le gouvernement tchèque a annoncé que la libre circulation des citoyens serait limitée pendant huit jours pour tenter d'endiguer la progression du coronavirus.

Frontière franco-allemande fermée

De nombreux pays cherchent à se protéger en s'isolant toujours plus, jusqu'à l'intérieur de l'UE, mettant à mal le principe européen de libre circulation.

L'Allemagne et la France vont ainsi fermer partiellement leur frontière commune en n'autorisant le passage qu'aux travailleurs transfrontaliers et aux transports de marchandises.

La Russie (45 cas, aucun décès) a fermé dimanche aux étrangers ses frontières terrestres avec la Norvège et avec la Pologne.

En Italie, les autorités de Lombardie (nord) s'inquiètent désormais de la capacité de leur système hospitalier à absorber l'afflux de malades.

A Rome, toutes les célébrations de la Semaine Sainte se tiendront sans les fidèles, de même que les audiences générales du pape jusqu'au 12 avril.

Le souverain pontife est néanmoins sorti du Vatican dimanche pour aller prier dans une église où se trouve un crucifix réputé miraculeux qui fut porté en procession en 1522 pour mettre fin à la "Grande Peste".

Files d'attente

Hors d'Europe, les mesures se durcissent également.

Aux Etats-Unis, les nouveaux contrôles pour les Américains rentrant d'Europe ont provoqué le chaos dans les aéroports: longues files d'attentes de plusieurs heures. A New York, le maire Bill de Blasio a annoncé la fermeture des écoles publiques.

A Buenos Aires, le président Alberto Fernandez a annoncé que l'Argentine fermait ses frontières et suspendait les cours dans tous les établissements d'enseignement. Les spectacles sportifs et musicaux sont aussi suspendus et les centres commerciaux fermés.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé que les habitants de sept Etats du pays, dont Caracas, seraient confinés chez eux à partir de lundi.

Le Guatemala s'est fermé aux ressortissants européens après avoir enregistré un premier décès sur son territoire. La Colombie interdit l'entrée des étrangers.

Israël a fermé à partir de dimanche restaurants, centres commerciaux, cafés et salles de sport, et le procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahu a été reporté.

La population libanaise doit rester confinée chez elle deux semaines et l'aéroport international de Beyrouth fermera à partir de mercredi jusqu'à fin mars.

L'Iran, troisième pays le plus touché au monde, a annoncé 113 décès supplémentaires (724 morts au total, 13.938 cas). Les autorités ont demandé aux habitants d'"annuler tous leurs voyages et de rester chez eux" et fermé le coeur du sanctuaire chiite de Machhad.

En Afrique, jusqu'à présent peu touchée, le Kenya a annoncé la fermeture de ses frontières, et l'Afrique du Sud comme le Ghana interdisent l'entrée des ressortissants des pays les plus à risque.

Le Maroc a suspendu tous les vols internationaux mais des avions spéciaux ont été autorisés pour rapatrier les touristes européens bloqués.

Le Chili, à présent imité par le Pérou, a fermé ses ports aux navires de croisière, après la mise en quarantaine de deux d'entre eux avec environ 1.300 personnes à bord.

Un autre navire, avec 3.700 personnes, est en quarantaine en Nouvelle-Zélande, pays qui a également interdit toute escale à des bateaux de croisière jusqu'au 30 juin.

Le calendrier sportif mondial continue de se vider. Le Brésil a ainsi suspendu toutes ses compétitions de football, la fédération nationale reconnaissant "la responsabilité du (monde du) football dans la lutte contre l'expansion du Covid-19". (awp)