21st Century Fox serait prêt à lancer son propre service de streaming

jeudi, 10.08.2017

Alors que Disney se lance sur le terrain du streaming, le groupe 21st Century Fox (Murdoch) se dit "très ouvert" à la possibilité de lancer son propre service.

La société du magnat des médias Rupert Murdoch a confirmé que la Fox a retiré tous ses films sur Netflix. (Keystone)

Le groupe de médias 21st Century Fox s'est dit "très ouvert" mercredi à la possibilité de lancer son propre service de diffusion en flux direct (streaming), au lendemain de l'incursion du rival Disney sur ce territoire occupé par Netflix.

La société du magnat des médias Rupert Murdoch a également annoncé des résultats trimestriels contrastés, en raison d'une baisse des recettes des studios 20th Century Fox, qui a occulté la bonne performance de ses chaînes câblées.

"Nous restons très ouverts pour ce qui est de proposer une offre indépendante payante et directe aux consommateurs", a déclaré James Murdoch, le directeur général adjoint, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. Il n'a pas donné davantage de détails, mais a confirmé que Fox allait retirer des films et d'autres contenus de Netflix.

Mardi, Disney annoncé le lancement d'un service de streaming des programmes de sa chaîne sportive ESPN à partir de 2018 et d'un service similaire en 2019 pour ses programmes de divertissement.

Ce faisant, il a mis fin à son partenariat de distribution avec Netflix pour la diffusion de ses nouvelles productions à partir de 2019, y compris ses grands succès comme "Le Roi Lion" et "La reine des neiges".

En attendant, Fox a annoncé un plongeon de 16% à 476 millions de dollars de son bénéfice net entre avril et juin, période correspondant au quatrième trimestre de l'exercice décalé 2016/17. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 36 cents contre 37 cents attendus en moyenne par les analystes.

Tiré par une hausse des recettes publicitaires, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,5% à 6,75 milliards de dollars, mais il est inférieur aux 6,77 milliards attendus en moyenne par les marchés.

Dans son communiqué, le groupe du magnat des médias Rupert Murdoch impute cette contre-performance à des rentrées moindres dans sa branche cinéma, affectée par des effets de change défavorables.

Interrogations sur Sky

Le chiffre d'affaires des studios 20th Century Fox a baissé de 11,5% à 1,8 milliard de dollars, alors que celui de la télévision a diminué de 3,7% à 1 milliard de dollars pour les chaînes hertziennes, mais a grimpé en revanche de 10,4% pour le câble (FX, Fox Sports 1, Fox Business Network...)

Pour l'ensemble de l'exercice, Fox a enregistré un bénéfice net de 2,95 milliards de dollars, en hausse de 7,2%, pour un chiffre d'affaires de 28,5 milliards (+4,3%).

Fox indique proposer désormais ses chaînes sous la forme Fox+ et Fox Premium en Asie, en Europe et en Amérique latine via des bouquets sur-mesure, tandis qu'aux Etats-Unis, il insiste sur sa conversion aux bouquets réduits ("skinny bundles"), prisés par la génération des "millenials" réticents à dépenser 100 dollars par mois ou plus pour des bouquets offrant jusqu'à 800 chaînes et qui préfèrent la souplesse de la diffusion en continu.

Les interrogations persistent sur l'issue de son offre de rachat du bouquet de télévision britannique Sky.

Cette transaction, examinée actuellement par les régulateurs, risque d'être retardée du fait d'une possible enquête approfondie.

Outre des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination raciale au sein de la chaîne de télévision Fox News, la plus regardée du câble aux Etats-Unis, les autorités britanniques veulent regarder de près une nouvelle plainte accusant le groupe de publier, à dessein, de fausses informations défavorables aux démocrates à la demande de Donald Trump.

La ministre britannique de la Culture Karen Bradley s'inquiète également de l'influence sur l'information qu'aurait la famille Murdoch si elle avait le contrôle total de Sky. (awp)