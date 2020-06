Allianz Suisse nomme un nouveau responsable Distribution

vendredi, 19.06.2020

Alfred Widmer, actuellement CEO de AXA-ARAG, prendra la fonction de responsable Distribution et deviendra membre du Directoire d'Allianz Suisse à compter du 1er octobre 2020.

Alfred Widmer, actuellement CEO de la société d'assurance deprotection juridique AXA-ARAG, prendra la fonction de responsable Distribution et deviendra membre du Directoire d'Allianz Suisse à compter du 1er octobre 2020. Il succédera ainsi à Severin Moser, qui dirige le ressort Distribution par intérim depuis le début de l'année.

Avant de commencer sa carrière, Alfred Widmer, qui possède la double nationalité suisse et espagnole, a étudié l'histoire contemporaine et les sciences politiques aux universités de Fribourg et de Barcelone ainsi que les relations internationales à la célèbre London School of Economics.

Après ses études, il a rejoint le cabinet Arthur D.Little, à Zurich, pour faire du conseil en stratégie auprès d'institutions financières. Il y a dix ans, il s'est lancé dans le secteur des assurances et a occupé divers postes de direction au sein de la Zurich Insurance Company à Zurich, Barcelone, Casablanca et Londres, en dernier lieu comme Head of Business Transformation(Commercial Broker Business) à Londres.

Alfred Widmer est revenu en Suisse en 2016 et dirige depuis lors la société d'assurance de protection juridique AXA-ARAG en tant que CEO. Durant les années passées à ce poste, il a réussi à transformer l'entreprise et a notamment mis en place un nouveau modèle de distribution afin d'accélérer la croissance et de renforcer la position de leader de l'entreprise sur le marché.

Pendant son temps libre, Alfred Widmer pratique sa passion, le kitesurf. Il vit avec sa partenaire à Oberägeri, dans le canton de Zoug.