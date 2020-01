Alexandre Dugerdi rejoint Premium Assets comme Fixed Income Portfolio Manager

lundi, 13.01.2020

Alexandre Dugerdil rejoint premium Assets en tant que Fixed Income Portfolio Manager. Il complète ainsi l’équipe spécialisée dans la gestion et le suivi d’une clientèle privée.

Alexandre Dugerdil détient un Master en Finance d’Entreprise auprès de l’Université de Genève.

Avec une expérience de plus de 20 ans dans les investissements obligataires, Alexandre Dugerdil a occupé plusieurs fonctions de gestionnaire de portefeuilles et de fonds dans cette classe d’actifs à Genève notamment chez Syz Asset Management, Royal Bank of Canada et Unigestion SA.

Anne-Valérie Schurink-Secretan, Chief Executive Officer de Premium Assets, se félicite de l’arrivée d’Alexandre Dugerdil dans l’équipe actuelle. «La venue d’Alexandre nous permet de conforter l’expertise obligataire que nous souhaitons offrir à notre clientèle afin de diversifier leurs investissements.»

Alexandre Dugerdil détient un Master en Finance d’Entreprise auprès de l’Université de Genève.

Premium Assets est un membre actif de l’Association Suisse des Gérants de Fortune (VSAG/ASG/SAAM) dont elle applique toutes les recommandations et respecte l’ensemble des standards de fonctionnement. Elle répond ainsi aux exigences officielles de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).