Nouvelle directrice à Amnesty International Suisse

lundi, 27.01.2020

Alexandra Karle remplacera Manon Schick à la tête d'Amnesty International Suisse.

Alexandra Karle a travaillé pendant 15 ans comme journaliste politique pour différentes chaînes de télévision allemandes. (Amnesty International / A. Schmidburg)

Alexandra Karle est la nouvelle directrice d'Amnesty International Suisse. Cette Allemande de 52 ans, établie en Suisse depuis 2010, entrera en fonctions en juin prochain. Elle remplacera Manon Schick, qui avait annoncé son départ en septembre dernier.

Alexandra Karle dirige actuellement le département "Communication et plaidoyer" de la section suisse de l'organisation internationale de défense des droits humains, annonce celle-ci lundi dans un communiqué. Elle avait auparavant officié comme porte-parole.

Avant cela, Alexandra Karle a travaillé pendant 15 ans comme journaliste politique pour différentes chaînes de télévision allemandes, effectuant des reportages dans des zones de conflit et de crise du monde entier. Elle a étudié les sciences politiques, le droit et les sciences de la communication à Munich, mais également le droit international et le journalisme à Washington.

Alexandra Karle "est une personnalité forte, intégrative, dotée de compétences sociales et d'un incroyable talent de persuasion", a relevé Stefanie Rinaldi, présidente du Comité exécutif d'Amnesty Suisse, cité dans un communiqué. (ats)