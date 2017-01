Airbus Helicopters: 353 commandes nettes en 2016

La branche hélicoptères du constructeur aéronautique Airbus Group a engrangé 388 commandes brutes, soit 5 de mieux que l'année précédente (383).

Airbus Helicopters a annoncé à l'automne un plan de 582 départs volontaires répartis sur ses deux sites de Marignane et Paris en 2017 et 2018 afin de faire face au ralentissement de son activité.

Airbus Helicopters a enregistré 353 commandes nettes d'appareils en 2016, l'année la "plus difficile" depuis dix ans en raison de la baisse de la demande des compagnies pétrolières, principales clientes du constructeur.



"2016 a probablement été l'année la plus difficile pour l'industrie depuis 2008", a déclaré le PDG d'Airbus Helicopters, Guillaume Faury, lors d'une conférence téléphonique vendredi. En 2015, les commandes nettes s'étaient élevées à 333 appareils.



Airbus Helicopters a dans le même temps livré 418 appareils en 2016, une progression de 5%. A la fin 2016, son carnet de commandes totalisait 766 appareils.



