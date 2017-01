Airbus: commande ferme de GoAir pour 72 A320neo

mercredi, 11.01.2017

Airbus a enregistré en décembre la confirmation d'une commande de la compagnie indienne à bas coûts GoAir pour 72 A320neo d'une valeur au prix catalogue de 7,8 milliards de dollars, a annoncé l'avionneur mercredi.

Cette commande ferme intervient à la suite d'un protocole d'accord signé lors du salon de l'aéronautique de Farnborough, a indiqué Airbus dans un communiqué.

Elle a été conclue le 30 décembre et fait doubler le nombre de commandes fermes de cette compagnie pour ce type d'avion, les portant à 144, selon la même source.



GoAir avait réceptionné son premier A320neo en juin et utilise depuis 23 avions du type new engine option (neo), présentés par le constructeur européen comme moins gourmands en carburants et moins polluants.



Airbus a annoncé mercredi avoir dépassé ses objectifs de livraisons pour 2016, au terme d'un sprint final qui lui a permis de remettre 688 avions à ses clients, et avoir engrangé 731 commandes, soit 63 de plus que son rival Boeing.



L'avionneur européen, qui avait remonté en novembre ses objectifs de livraisons de 650 à 670 appareils, les a finalement dépassés en livrant 111 avions pendant le seul mois de décembre. - (awp9