Changement de direction à la tête de McDonald’s Suisse

mardi, 30.06.2020

Aglaë Strachwitz prend la succession de Jacques Mignault à la tête de McDonald’s Suisse.

Aglaë Strachwitz.

Originaire du Canada, Jacques Mignault, qui était Managing Director de McDonald’s Suisse depuis plus de trois ans, devient président et CEO de McDonald’s Restaurants of Canada Limited. À compter du 1er août, il remettra donc la direction suisse à Aglaë Strachwitz, actuellement Marketing Director, avec qui il travaillait en étroite collaboration au sein de l’équipe de direction.

Jacques Mignault, a débuté sa carrière il y a plus de 45 ans au Canada au sein de l’enseigne de restauration. Il y était devenu Chief Operating Officer avant de s’installer en Suisse.

Aglaë Strachwitz a également commencé sa carrière chez McDonald’s en Autriche il y a plus de 14 ans.

Sous la direction du sexagénaire Jacques Mignault, McDonald’s Suisse et ses 46 franchisés ont mis en œuvre un nouveau concept de préparation des menus sur 10 commande et de service à table. Début 2019, il a également lancé en Suisse le service de livraison à domicile McDelivery, désormais proposé par 88 des 170 restaurants. En mettant ainsi l’accent sur l’hospitalité et l’expansion des canaux de service, son équipe et lui-même seront parvenus à faire venir 12% d’hôtes supplémentaires dans les restaurants McDonald’s de Suisse au cours des trois dernières années.