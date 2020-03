Domino's Pizza propose la livraison sans contact à ses clients suisses

lundi, 16.03.2020

Afin de protéger ses clients et ses employés du coronavirus, les restaurants Domino's Pizza proposent désormais la livraison sans contact à leurs clients suisses. Bart de Vreese, directeur général de la filiale suisse, anticipe une hausse de la demande.

Marine Humbert



Domino's incite les clients à payer en ligne.

Alors que le canton de Genève vient d'annoncer la fermeture des commerces et restaurants et l'interdiction de tout rassemblement de plus de cinq personnes, les restaurants Domino's Pizza ferment la restauration assise dans les cantons où ils disposent d'un tel service. Et ce "même dans les endroits où il n'y a pas encore d'ordonnance", souligne Bart de Vreese, directeur général de la filiale suisse.

Pour ce qui est de la vente à l'emporter, des règles sont dès à présent mises en place pour que les clients respectent une distance de sécurité. Les magasins qui disposent d'une zone d'accueil réduite pour récupérer les pizzas, sont désormais limités à 1 voir 2 clients, suivant la surface de l'établissement.

Sans contact

"Nous incitons les clients par e-mail et sur notre site Web à payer en ligne", mentionne Bart de Vreese, directeur général de la filiale suisse. Ce dernier ne constate pas encore en Suisse une demande extrêmement forte en période de coronavirus, car le confinement n'est pas encore déclaré. "Mais nous anticipons en théorie une forte croissance dès que le confinement sera renforcé".

Le directeur de la filiale attend une réelle transparence et une réaction rapide de la part des autorités suisses à propos des mesures à mettre en place au sein des entreprises, notamment celles concernant le chômage technique. Il prend en exemple la communication des autorités françaises à ce propos.

Domino's Pizza met en place immédiatement la livraison sans contact. Procédure déjà appliquée depuis samedi soir en France voisine, lorsque le pays est entré au stade 3 de l'épidémie du coronavirus.

En choisissant la livraison sans contact lorsque le client passe commande en ligne ou par téléphone, le livreur sonnera à la porte du client et placera la commande devant la porte d'entrée sur une surface saine. S'il n'existe pas de surface saine, la commande est placée sur le sac chauffant, qui est nettoyé et désinfecté après chaque livraison. Le livreur reculera alors à une distance sûre, soit au moins de deux mètres, en attendant que le client récupère sa commande. Dès que la porte est fermée, le livreur récupère le sac chauffant. A noter que ce service sans contact est facultatif.

Télétravail au siège

La livraison des ingrédients clés pour la restauration n'inquiète pas pour le moment la filiale helvétique étant donné que Domino's Pizza se fournit uniquement en Suisse.

Au siège de Domino's Pizza, toutes les équipes non indispensables pour les opérations en magasin sont actuellement en télétravail. "Les équipes des ressources humaines sont encore présentes physiquement au siège, mais les bureaux sont distancés de 4 mètres", note Bart de Vreese. L'entrée du siège a également été fermée pour les personnes venant de l'extérieur.