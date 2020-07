Asteria, filiale du Groupe Reyl, nomme Arnaud d’Anterroches à sa direction

mercredi, 15.07.2020

Créée en octobre 2019 par le Groupe REYL et dirigée par Katia Coudray, Asteria est une filiale de gestion d’actifs indépendante dédiée à l’investissement à impact social et environnemental. La société a pour but d'offrir aux investisseurs institutionnels une large palette de classes d’actifs focalisées sur la production d’impact et de performance.

Afin d’assurer son développement et de servir ses clients, elle se dote d’une équipe commerciale, nommant Arnaud d’Anterroches à sa direction dès le 1er juillet 2020. Asteria lancera prochainement ses propres fonds ainsi que des mandats et des solutions d’investissement personnalisées.