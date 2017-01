Aevis Victoria lance une offre d'achat sur Lifewatch

mardi, 24.01.2017

Aevis Victoria a confirmé mardi son intérêt pour une prise de contrôle de Lifewatch, en lançant une offre publique d'achat "amicale" sur l'ensemble des titres du fournisseur de matériel de suivi médical à distance. L'offre porte sur l'ensemble des titres de la société d'une valeur nominale de 1,30 franc chacune et prévoit un prix d'achat de 10,00 francs par action ou 0,1818 action Aevis Victoria, détaille l'annonce préalable.



La proposition représente une prime de 19,1% sur le cours de clôture de Lifewatch lundi, comme sur le cours moyen calculé en fonction de la pondération des volumes (VWAP) pendant 60 jours, calcule l'exploitant de cliniques privées et d'hôtels de luxe. Le groupe fribourgeois assure avoir informé le conseil d'administration de Lifewatch de ses intentions.



Aevis Victoria a plus que doublé sa participation dans Lifewatch depuis l'an dernier, portant celle-ci à désormais 11,99% ou 2'216'267 de titres. Pour être considérée comme un succès, l'opération devra récolter au moins 67% des nominative Lifewatch. Le prospectus officiel doit être publié le 20 février. - (awp)