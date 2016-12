Adecco a fusionné sa filiale Beeline avec IQNavigtor

mardi, 13.12.2016

Adecco a fusionné sa filiale Beeline, qui propose une plateforme de gestion des fournisseurs, avec le développeur de logiciels IQNavigator, contrôlé majoritairement par le groupe américain GTCR. Ce mariage doit donner naissance au leader mondial de gestion de la main d'œuvre externe, indique le géant du travail intérimaire mardi. Les deux entreprises continueront d'exister sous leur nom actuel mais auront accès à des services et une expertise complémentaires.



GTCR deviendra actionnaire majoritaire dans la nouvelle entité tandis qu'Adecco détiendra une position minoritaire, selon le communiqué. Le groupe zurichois recevra en contrepartie 100 mio USD et un montant supplémentaire de 30 mio USD, sous forme d'un billet à ordre. Les autres détails de la transaction, finalisée lundi, ne sont pas divulgués.



"Nous disposons désormais de plus de 40 mio USD de dépenses gérées de la part de clients répartis sur plus de 100 pays", déclare Doug Leeby, directeur général (CEO) de la société fusionnée. Cette dernière présente un effectif de 500 employés et continuera de déployer ses activités aux Etats-Unis depuis les bureaux de Jacksonville, en Floride, et Denver, dans l'Etat du Colorado, mais également en Grande-Bretagne, aux Philippines et à Singapour.



M. Leeby était l'ancien CEO de Beeline. Joe Juliano, l'ex-patron d'IQNavigator, a intégré le conseil d'administration de la nouvelle entité.



Les systèmes de gestion des fournisseurs (Vendor Management Systems, VMS) permettent notamment l'approvisionnement optimisé et l'administration de la main d'oeuvre externe. - (awp)