Addex revendique un succès pour ADX71441

lundi, 09.01.2017

Addex Therapeutics revendique des résultats positifs pour une étude préclinique portant sur son traitement expérimental ADX71441 utilisé contre les douleurs liées à l'ostéoarthrite chronique.

L'efficacité d'ADX71441 est comparable à celle de celecoxib, le traitement standard, a précisé l'entreprise pharmaceutique lundi.

Le modulateur allostérique positif (PAM) du récepteur d'activation de l'acide gamma-aminobutyrique (GABAB) de sous-type B, ADX71441, a montré son efficacité pour apaiser les douleurs. Il a été comparé avec celecoxib, un anti-inflammatoire non stéroïdien ciblé sur l'enzyme COX-2, responsable des états inflammatoires et de la douleur.



L'étude montre que ADX71943, un composant périphérique GABAB PAM, était plus efficace en première phase, lorsque la douleur liée à l'ostéoarthrite est inflammatoire, tandis que ADX71441, le principe actif central, était plus efficace dans les phases ultérieures, probablement lorsque la douleur devient chronique neuropathique, précise le communiqué.



Le produit candidat avait déjà obtenu précédemment des résultats positifs pour lutter contre la spasticité chez le rat ainsi que contre la dépendance à la cocaïne chez les singes. - (awp)