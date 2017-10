La lausannoise ADC Therapeutics lève 200 millions

ADC Therapeutics lève 200 millions de dollars afin de financer deux programmes de recherches majeurs jusqu'au stade de leur enregistrement.

ADC Therapeutics (ADCT), société de recherche en oncologie, spécialisée dans le développement de conjugués anticorps-médicament brevetés (ADC) visant les principaux cancers, a annoncé aujourd'hui avoir levé 200 millions de dollars lors d'un placement privé. Ce financement a été sursouscrit et conclu avec des nouveaux investisseurs et des investisseurs existants, notamment Auven Therapeutics, Redmile et le Wild Family Office.

Ces revenus seront utilisés afin de poursuivre le développement des deux médicaments candidats, ADCT-301 et ADCT-402, dans des phases cliniques d'enregistrements prévus en 2018. Ces deux composés font l'objet de quatre études cliniques dans différents sous types de lymphomes et de leucémies. ADCT a également prévu de poursuivre le développement d'ADCT-301 dans le cadre d'une étude combinée pour les tumeurs solides.

De plus, ce financement permettra à la société de poursuivre le développement de son étude de phase I avec ADCT - 502 chez des patients ayant des tumeurs solides avec des expressions de la protéine HER2, de soumettre une demande de nouveaux médicaments expérimentaux (IND) pour ADCT-602 et ADCT-601, ainsi que poursuivre le programme de recherche préclinique dans les ADC. ADCT prévoit d'avoir un total de huit programmes en développement clinique au cours de 18 prochains mois.



Dr. Chris Martin, CEO de ADCT, a déclaré : "Avec plus de 250 patients traités et des résultats encourageants qui seront présentés au prochain congrès de la Société Américaine d'Hématologie (ASH), ce financement représente une étape clé dans notre stratégie. Il nous permettra d'accélérer nos programmes phares et de poursuivre le développement de notre programme de recherche. Cette levée de fonds est aussi une reconnaissance de l'importance pour le patient de voir se développer rapidement ces médicaments actifs en tant que monothérapies et thérapies combinées. Nous continuons par ailleurs à renforcer notre palette de composés d'anticorps brevetés destinés au traitement des cancers solides et hématologiques, tant de manière indépendante que dans le cadre de partenariats."



ADCT s'est focalisée sur le développement de conjugués anticorps-médicament brevetés (ADC) incorporant une toxine surpuissante, le dimère de pyrrolobenzodiazépine (PBD). Le programme clinique et préclinique d'ADCT cible les principaux types d'hémopathies malignes et de tumeurs solides. Depuis sa création, la société a levé 455 millions de dollars pour développer son programme de recherché breveté d'ADC. Au total, quatre conjugués d'ADC Therapeutics à base d'anticorps et de PBD sont actuellement à l'étude dans six essais cliniques de phase Ia et lb aux États-Unis et en Europe.